"Поголодала Люся": подруга Гурченко раскрыла секрет звезды

"Я, кстати, когда позже слышала об осиной талии Гурченко, мол, были у актрисы какие-то секреты, какие-то диеты, усмехалась: «Секрет, ребята, в войне!». Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни!".