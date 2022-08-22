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45 минут назад

"Не от хорошей жизни!": школьная подруга Гурченко раскрыла секрет стройности звезды

Мира Маркина

Школьная подруга Людмилы Гурченко Нина Свит раскрыла секрет стройности знаменитой артистки.

"Поголодала Люся": подруга Гурченко раскрыла секрет звезды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нина напомнила, что детство актрисы пришлось на годы Великой Отечественной войны. Семья Людмилы осталась без кормильца, и им приходилось голодать.

По словам Свит, болезненная худоба Гурченко стала следствием недоедания в военное время:

"Я, кстати, когда позже слышала об осиной талии Гурченко, мол, были у актрисы какие-то секреты, какие-то диеты, усмехалась: «Секрет, ребята, в войне!». Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни!".

Об этом Нина рассказала в интервью журналу "Караван историй".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Семенович рассказала о голодном детстве.

Звёзды,Людмила Гурченко,
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