"Поголодала Люся": подруга Гурченко раскрыла секрет звезды

Школьная подруга Людмилы Гурченко Нина Свит раскрыла секрет стройности знаменитой артистки.
Нина напомнила, что детство актрисы пришлось на годы Великой Отечественной войны. Семья Людмилы осталась без кормильца, и им приходилось голодать.
По словам Свит, болезненная худоба Гурченко стала следствием недоедания в военное время:
"Я, кстати, когда позже слышала об осиной талии Гурченко, мол, были у актрисы какие-то секреты, какие-то диеты, усмехалась: «Секрет, ребята, в войне!». Поголодала Люся в том возрасте, когда ребенок должен расти, формироваться. И вот из-за этого болезненная худоба на всю жизнь. Не от хорошей жизни!".
Об этом Нина рассказала в интервью журналу "Караван историй".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Семенович рассказала о голодном детстве.