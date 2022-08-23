Стало известно имя нового мужчины Бузовой

Телеведущая не раз появлялась на публике с Семеновым. Так, например, они вместе пришли на день рождения брата банкира.

Мужчина задаривает 36-летнюю Ольгу Бузову дорогими подарками. Недавно миллионер подарил ей усыпанные кристаллами туфли Jimmy Choo за 350 тысяч рублей и браслет бренда Van Cleef за полмиллиона рублей.

При этом ходят слухи, что богатый банкир еще не расстался со своей предыдущей девушкой - актрисой и моделью Анной Калашниковой. Пара встречается около трех лет. Зимой этого года актриса заявила, что они расстались, однако после они снова стали вместе появляться на светских мероприятиях.