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44 минуты назад

Стало известно имя нового мужчины Бузовой

Мира Маркина

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой появился новый ухажер. Артистку задаривает подарками банкир Иван Семенов. Об этом сообщает издание StarHit.

Стало известно имя нового мужчины Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая не раз появлялась на публике с Семеновым. Так, например, они вместе пришли на день рождения брата банкира.

Мужчина задаривает 36-летнюю Ольгу Бузову дорогими подарками. Недавно миллионер подарил ей усыпанные кристаллами туфли Jimmy Choo за 350 тысяч рублей и браслет бренда Van Cleef за полмиллиона рублей.

При этом ходят слухи, что богатый банкир еще не расстался со своей предыдущей девушкой - актрисой и моделью Анной Калашниковой. Пара встречается около трех лет. Зимой этого года актриса заявила, что они расстались, однако после они снова стали вместе появляться на светских мероприятиях.

Ранее подруга Гурченко раскрыла секрет звезды.

Звёзды,Анна Калашникова,Иван Семенов,
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