Волочкова раскрыла имя новой солистки "Ленинграда"

Певица Яна Ясс станет новой солисткой группы "Ленинград". Об этом заявила в своих социальных сетях балерина Анастасия Волочкова.

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Артистка заверила, что 10 сентября планируется концерт с ее участием в "Лужниках". Яна Ясс выйдет на сцену вместе с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

ЯНА ЯСС/vk.com

В феврале 2022 года исполнительница выпустила дебютную песню "Ядовитая ночь". У Ясс подписан контракт с лейблом ROCKFam.