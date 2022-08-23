Волочкова раскрыла имя новой солистки "Ленинграда"

Певица Яна Ясс станет новой солисткой группы "Ленинград". Об этом заявила в своих социальных сетях балерина Анастасия Волочкова.
Артистка заверила, что 10 сентября планируется концерт с ее участием в "Лужниках". Яна Ясс выйдет на сцену вместе с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
В феврале 2022 года исполнительница выпустила дебютную песню "Ядовитая ночь". У Ясс подписан контракт с лейблом ROCKFam.
Ранее стало известно имя нового мужчины Бузовой. Новый поклонник задаривает певицу и телеведущую дорогими подарками. При этом мужчина еще состоит в отношениях с прошлой возлюбленной.