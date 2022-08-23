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1 час назад

Кабо отсудила у мужа-банкрота алименты

Мира Маркина

Актриса Ольга Кабо отсудила у бывшего супруга бизнесмена Николая Разгуляева алименты на их 10-летнего сына Виктора. Об этом пишет издание StarHit.

Кабо отсудила у мужа-банкрота алименты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший муж Кабо сообщил о банкротстве, заявив, что не может содержать их общего ребенка. С деньгами ему сейчас помогают обеспеченные знакомые. Актриса пошла в суд. Сначала она отсудила у экс-супруга свою квартиру, а теперь решила побороться за алименты. Ольга Кабо требовала ежемесячные выплаты в размере двух прожиточных минимумов и долг в размере трех миллионов рублей за три года неуплаты.

Суд удовлетворил ее иск, однако сумма оказалось гораздо меньше, чем ожидала актриса. Разгуляев будет обязан платить алименты на содержание сына в размере 17791 рубль ежемесячно вплоть до его совершеннолетия.

Ранее Волочкова раскрыла имя новой солистки "Ленинграда".

Звёзды,Николай Разгуляев,Ольга Кабо,
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