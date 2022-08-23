Кабо отсудила у мужа-банкрота алименты

Бывший муж Кабо сообщил о банкротстве, заявив, что не может содержать их общего ребенка. С деньгами ему сейчас помогают обеспеченные знакомые. Актриса пошла в суд. Сначала она отсудила у экс-супруга свою квартиру, а теперь решила побороться за алименты. Ольга Кабо требовала ежемесячные выплаты в размере двух прожиточных минимумов и долг в размере трех миллионов рублей за три года неуплаты.