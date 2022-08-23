Врач предостерег Заворотнюк от роковой ошибки

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала подписчикам, как комплексы относительно собственной внешности едва не испортили ей всю жизнь.

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Анна пожаловалась, что ее передние зубы несколько длиннее остальных. И хотя близкие дали девушке ласковое прозвище “кролик”, переживания дочери знаменитой артистки только укрепились.

Анна, казалось, нашла выход: в подростковом возрасте девушка была готова подпилить зубы обыкновенной пилкой. Однако страх боли остановил ее.

Тогда Заворотнюк решила обратиться к специалисту. Но ее стоматолог категорически запретил подпиливать зубы и убедил оставить ситуацию, как есть. За это решение, по признанию Анны, она до сих пор благодарна врачу.