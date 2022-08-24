"С 16 лет спит с женатыми": Бородина — о новой девушке бывшего мужа

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась о новой возлюбленной бывшего мужа Курбана Омарова. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.
В интернете начали сравнивать внешность новой девушки бизнесмена с дочерью Бородиной Теоной, что сильно разозлило телеведущую. В ответ на это она заявила, что пассия экс-супруга ведет распущенный образ жизни и встречается с женатыми с подросткового возраста.
"Мне почему-то эту дичь присылают второй день подряд, а можно этого не делать. Как это даже вслух можно произнести... Человеку со здоровой психикой такое может в голову прийти? Вы кого сравниваете?! Подростка, который с 16 лет спит с женатыми, и моего ребенка?" - сказала Бородина.
Телеведущая добавила, что воспитывает своих детей "в другой среде" и попросила ее не трогать в этом вопросе.