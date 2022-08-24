"С 16 лет спит с женатыми": Бородина — о новой девушке бывшего мужа

"Мне почему-то эту дичь присылают второй день подряд, а можно этого не делать. Как это даже вслух можно произнести... Человеку со здоровой психикой такое может в голову прийти? Вы кого сравниваете?! Подростка, который с 16 лет спит с женатыми, и моего ребенка?" - сказала Бородина.