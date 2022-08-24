64-летняя Шэрон Стоун показала фото в купальнике

Актриса Шэрон Стоун, звезда фильма "Основной инстинкт", опубликовала фотографии с отдыха в купальнике. Снимки появились на странице в ее социальных сетях.

Знаменитость поделилась кадрами с отдыха, который она провела со своими подругами и крестником. На фотографиях 64-летняя актриса одета в слитный черный купальник с глубоким декольте.

соцсети

Подписчики звезды оценили ее фигуру и внешний вид. По словам пользователей социальных сетей, в своем возрасте она выглядит как молодая девушка.

"Прекрасная женщина", "Отлично выглядишь", "Какие красивые ножки", "Все еще выглядишь на миллион долларов", "Все стареют, но не Шэрон Стоун", "Легенда", — написали поклонники актрисы в комментариях под снимками.

Шэрон Стоун не против продемонстрировать публике свою фигуру. Так, в прошлом месяце актриса опубликовала фотографию топлес, на которой чуть прикрывает грудь платком.

соцсети