Шуфутинский рассказал, где живут его семеро внуков

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о том, чем занимаются его внуки. Этим артист поделился в интервью порталу Teleprogramma.pro.

У певца семеро внуков. У младшего сына Шуфутинского, который сейчас живет в Филадельфии, четверо детей — Дмитрий, Ной, Ханна и Захар. Старший, Дмитрий, уже отучился в университете Филадельфии на специалиста по международным отношениям. По словам артиста, он часто созванивается со своим сынои.

"У старшего сына Дэвида трое детей. Анечка занимается живописью уже много времени и, наверное, будет продолжать образование в этом направлении. А Миша Шуфутинский учится в музыкальной школе при Московской консерватории, он пианист. А старший Андрей учится в колледже в Лос-Анджелесе", — рассказал певец.

У Шуфутинского есть 20-летний внук Ной, который пишет рэп и выступает под псевдонимом Westside Gravy в США и в Израиле. Артист часто слушает его музыку, а также помогает ему реализовываться деньгами.