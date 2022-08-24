Бывшие любовницы Хью Хефнера рассказали, что им не нравилась близость с основателем Playboy. Об этом пишет издание Page Six.

Холли Мэдисон, которая была в отношениях с бизнесменом с 2001 по 2008 год, и еще одна его женщина Бриджет Марквардт выпустили совместный подкаст Girls Next Level, в котором поделились историей отношений с Хэфнером.

По словам Мэдисон, основатель Playboy был бревном в постели и во время процесса даже не двигался. Никто из тех, кто жил в особняке бизнесмена не хотел заниматься с ним любовью. Как призналась девушка, они воспринимали это как работу по дому, которую необходимо регулярно выполнять, чтобы не оказаться с вещами на улице.

"Все просто хотели, чтобы это прошло как можно быстрее, — заявила Холли Мэдисон.

Во время интима присутствовали и другие люди, которые наблюдали за процессом со стороны. Это, по слова девушек, заставляло их чувствовать себя неловко. Более того, окружающие оскорбляли их.