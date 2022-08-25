Дана Борисова показала себя в бикини после липосакции

Телеведущая Дана Борисова показала в своих соцсетях фото, на котором позирует в бикини.

46-летняя звезда призналась, что в этом году, что сделала две операции по липосакции.

Соцсети

«На 70 процентов я довольна, остальные 30 — лучше бы все оставалось, как было», — рассказала Дана.

По словам ведущей, объемы не возвращаются в места, откуда была удалена жировая прослойка, но зато зоны, которые остались не тронуты, пухнут на глазах».

Подписчики поблагодарили Борисову за откровенность и посчитали, что результат "пойдет для сельской местности", однако "живот остался покрыт буграми".