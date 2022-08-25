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1 час назад

Бекхэм удивила фанатов подростковыми фотографиями

Мира Маркина

Британская модель и певица Виктория Бекхэм увлеклась новым TikTok-трендом. Участвуя в челлендже Teenage Dirtbag, пользователи платформы публикуют слайд шоу из собственных снимков, сделанных в подростковом возрасте. Фотографии звезды высокой моды на своем портале разместило издание The Sun.

Виктория сделала ролик из пяти снимков, сделанных, предположительно более 20 лет назад. Напомним, сейчас Бекхэм 48. А вот и сами фотографии.

victoriabeckham/TikTok
victoriabeckham/TikTok
victoriabeckham/TikTok

Челлендж Teenage Dirtbag появился благодаря одноименной популярной в нулевых песне группы Wheatus. Словосочетание, по сути, отражает смысл слов “мятежный”, непослушный” – именно так часто характеризуют подростков. Теперь пользователи TikTok используют культовую песню для создания видео о своем прошлом.

Ранее мы рассказывали, как Бекхэм сохраняет свою безупречную фигуру столько лет.

Виктория Бекхэм,
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