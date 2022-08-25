Бывший муж российской певицы Полины Гагариной – Дмитрий Исхаков – сделал откровенное признание на странице в одной из социальных сетей. Тема личной жизни известного фотографа до сих пор чрезвычайно волнует его подписчиков.

“Я влюбляюсь в своих моделей. Иногда эта любовь длится два часа. Иногда после нее появляются дети”.

Тем не менее, многие поклонники Исхакова видят в подобных признаниях ироничное отношение мужчины к обсуждению личной жизни и романов с кем бы то ни было. Не так давно фотограф явно в шутку показал новую возлюбленную – мышку Минни Маус. Подписчики оценили юмор Дмитрия и предупредили, что эта девушка уже занята.