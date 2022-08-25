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43 минуты назад

"Иногда появляются дети": Исхаков признался в многочисленных романах

Мира Маркина

Бывший муж российской певицы Полины ГагаринойДмитрий Исхаков – сделал откровенное признание на странице в одной из социальных сетей. Тема личной жизни известного фотографа до сих пор чрезвычайно волнует его подписчиков.

В то время как Полина Гагарина предпочитает скрывать отношения, ее экс-супруг шокирует публику двусмысленными заявлениями:

“Я влюбляюсь в своих моделей. Иногда эта любовь длится два часа. Иногда после нее появляются дети”.

Тем не менее, многие поклонники Исхакова видят в подобных признаниях ироничное отношение мужчины к обсуждению личной жизни и романов с кем бы то ни было. Не так давно фотограф явно в шутку показал новую возлюбленную – мышку Минни Маус. Подписчики оценили юмор Дмитрия и предупредили, что эта девушка уже занята.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались в феврале 2021 года.

Ранее мы писали о том, какие отношения связывают Акиньшину и Козловского.

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