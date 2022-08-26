Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

"Развелась и как огурчик!": Бородина восхитилась собой после разрыва с Омаровым

Мира Маркина

Ксения Бородина восхитилась собой после разрыва с Курбаном Омаровым.

На днях телеведущая отметила год с момента развода с бывшим мужем. По такому случаю Ксения показала подписчикам, как выглядела спустя несколько месяцев после расставания:

"Смотрю на себя и думаю, какая я умничка! Развелась и через два месяца как огурчик, столько энергии, столько свободы".

После развода Бородина не распространялась о новых отношениях. Поклонники звезды уверены, что пока Бородина решила посвятить время себе и не заводить очередной роман.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывший муж Бородиной вернулся к возлюбленной и намерен жениться.

Звёзды,Видео,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители