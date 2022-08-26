Ксения Бородина восхитилась собой после разрыва с Курбаном Омаровым.

На днях телеведущая отметила год с момента развода с бывшим мужем. По такому случаю Ксения показала подписчикам, как выглядела спустя несколько месяцев после расставания:

"Смотрю на себя и думаю, какая я умничка! Развелась и через два месяца как огурчик, столько энергии, столько свободы".

После развода Бородина не распространялась о новых отношениях. Поклонники звезды уверены, что пока Бородина решила посвятить время себе и не заводить очередной роман.