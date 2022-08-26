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2 часа назад

"Сидела и плакала": Казанова объяснила, почему ушла из "Фабрики"

Мира Маркина

Сати Казанова в шоу "Фабрика с Яной Чу" рассказала, почему покинула группу "Фабрика".

По словам певицы, изначально она хотела выступать сольно, но продюсер Игорь Матвиенко настоял на другом решении.

Казанова призналась – новость о том, что ей придется петь в составе группы сильно ее расстроила:

"Сидела и плакала в коридоре".

Артистка также рассказала, что другим участницам коллектива приходилось с ней непросто. Казанова часто хотела стоять в центре, а некоторые песни наотрез отказывалась петь.

В конце концов, в 2010 году Матвиенко пригласил Казанову на разговор, в ходе которого сказал:

"Может, тебе не нужен продюсер? Ты прекрасно можешь сама".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что группа "На-На" вернется на сцену в золотом составе.

Звёзды,Видео,Сати Казанова,Игорь Матвиенко,
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