Сати Казанова в шоу "Фабрика с Яной Чу" рассказала, почему покинула группу "Фабрика".

По словам певицы, изначально она хотела выступать сольно, но продюсер Игорь Матвиенко настоял на другом решении.

Казанова призналась – новость о том, что ей придется петь в составе группы сильно ее расстроила:

"Сидела и плакала в коридоре".

Артистка также рассказала, что другим участницам коллектива приходилось с ней непросто. Казанова часто хотела стоять в центре, а некоторые песни наотрез отказывалась петь.

В конце концов, в 2010 году Матвиенко пригласил Казанову на разговор, в ходе которого сказал:

"Может, тебе не нужен продюсер? Ты прекрасно можешь сама".