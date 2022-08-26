Сати Казанова в шоу "Фабрика с Яной Чу" рассказала, почему покинула группу "Фабрика".
По словам певицы, изначально она хотела выступать сольно, но продюсер Игорь Матвиенко настоял на другом решении.
Казанова призналась – новость о том, что ей придется петь в составе группы сильно ее расстроила:
"Сидела и плакала в коридоре".
Артистка также рассказала, что другим участницам коллектива приходилось с ней непросто. Казанова часто хотела стоять в центре, а некоторые песни наотрез отказывалась петь.
В конце концов, в 2010 году Матвиенко пригласил Казанову на разговор, в ходе которого сказал:
"Может, тебе не нужен продюсер? Ты прекрасно можешь сама".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что группа "На-На" вернется на сцену в золотом составе.