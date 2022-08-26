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1 час назад

Лопес обвинили в странной причине отказа в работе

Мира Маркина

Дженнифер Лопес отказала в работе танцорам из-за неподходящего знака зодиака. Об этом рассказала актриса и танцовщица Хизер Моррис в недавнем интервью, сообщает Billboard.

По словам Моррис, певица нередко руководствуется астрологией в принятии решений. К примеру, у нее крайне предвзятое отношение к девам, поэтому людям с этим знаком зодиака не стоит пытаться попасть на работу к Джей Ло.

"Лопес провела прослушивание танцоров для одного из своих туров – это было много лет назад. Это был конец прослушивания, они только что прошли несколько раундов, ее не было все это время. Она пришла в самую последнюю часть, чтобы увидеть оставшихся танцоров, познакомиться со всеми. Она входит в комнату – меня там не было, так что это слухи, хорошо? – она входит в комнату и говорит: "Большое вам спасибо, ребята, вы так усердно работали. Поднимите руки, если в комнате есть девы, можете просто поднять руку?" Итак, группа дев поднимает руку… Она прошептала своей помощнице, посмотрела на них и сказала: "Большое спасибо, что пришли". И им пришлось уйти после целого дня прослушивания для Дженнифер Лопес",

– рассказала Моррис.

По словам танцовщицы, она слышала эту историю от нескольких человек.

Пользователи сети предположили, почему Лопес негативно относится к девам. Кто-то решил, что все дело в экс-супруге звезды Марке Энтони, у которого данный знак зодиака. Кто-то говорит, что девы слишком идеальны в своей работе, а Лопес нужно быть в центре внимания, ведь она по гороскопу лев.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что свадьба Лопес и Аффлека оказалась под угрозой срыва.

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