Лопес обвинили в странной причине отказа в работе

"Лопес провела прослушивание танцоров для одного из своих туров – это было много лет назад. Это был конец прослушивания, они только что прошли несколько раундов, ее не было все это время. Она пришла в самую последнюю часть, чтобы увидеть оставшихся танцоров, познакомиться со всеми. Она входит в комнату – меня там не было, так что это слухи, хорошо? – она входит в комнату и говорит: "Большое вам спасибо, ребята, вы так усердно работали. Поднимите руки, если в комнате есть девы, можете просто поднять руку?" Итак, группа дев поднимает руку… Она прошептала своей помощнице, посмотрела на них и сказала: "Большое спасибо, что пришли". И им пришлось уйти после целого дня прослушивания для Дженнифер Лопес",