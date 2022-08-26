"Это не я изменяла тебе": Бузова обратилась к Тарасову

Ольга Бузова в своем telegram-канале опубликовала откровенное обращение к экс-супругу Дмитрию Тарасову.

Фото: Рамблер Рамблер

На днях футболист сделал бывшей жене деловое предложение, о котором рассказал СМИ. Тарасов признался, что пригласил Бузову поучаствовать в новом шоу.

Ольга не оставила приглашение спортсмена без внимания, но ответ опубликовала на всеобщее обозрение. Певица и телеведущая ответила категоричным отказом, заявив, что ей не интересные проекты Тарасова, а ее график расписан на недели вперед.

Кроме того, Бузова добавила – ей неприятно, что бывший муж пытается привлечь к себе внимание за счет ее популярности:

"Ты так открещивался от меня и нашей любви последние 6 лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также напомню поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь".

Звезда также напомнила Тарасову, что ему не за что держать на нее зла, ведь и во время их отношений, и после разрыва именно он вел себя неподобающим образом:

"..это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег".

Артистка подчеркнула, что в ее жизни больше нет места для экс-супруга.