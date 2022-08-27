Самойлова раскрыла правду об изменах Джигана

Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову одни считают идеалом хранительницы очага и кумиром, в то время как другие пытаются найти изъяны в личной жизни селебрити. Два года назад жена рэпера сама намекнула на трудности в отношениях с супругом, опубликовав в соцсетях таинственное: “Я больше не хочу просыпаться в этот мир”.

Слухи об изменах “семьянина” Джигана ходят давно. Недавно Самойлову вновь спросили подписчики, простила ли она супругу неверность. Блогер ответила, что не хочет обсуждать это публично, но не жалеет о своем решении сохранить семью.

Соцсети

Напомним, Оксана Самойлова вышла замуж за Дениса Устименко (таково реальное имя рэпера) почти десять лет назад. В браке у знаменитой пары родилось четверо детей. Во время пандемии благополучие семьи оказалось под угрозой: артист “загулял” и оказался в реабилитационном центре.