Несколько дней назад стало известно о пышной свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Возлюбленные расписались еще весной, однако само торжество прошло только в конце лета.
Popcake.tv рассказали о том, как развивался роман между актерами со слов самого Павла. Он признался, что сразу обратил внимание на молодую и красивую армянку, однако сначала подумал, что она еще слишком молода.
«Вот она была бы постарше, такая девчонка красивая».
Но ситуация быстро переменилась и после первого же ужина наедине Павлу понадобилось лишь несколько дней, чтобы понять, что он хочет, чтобы Зепюр стала его женой.
«Потом просто встретились в торговом центре случайно и что-то зацепились глазами, поужинали, и через три дня я ей предложил пожениться» – вспоминает актер.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о новой избраннице Прилучного.