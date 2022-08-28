Несколько дней назад стало известно о пышной свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Возлюбленные расписались еще весной, однако само торжество прошло только в конце лета.

Popcake.tv рассказали о том, как развивался роман между актерами со слов самого Павла. Он признался, что сразу обратил внимание на молодую и красивую армянку, однако сначала подумал, что она еще слишком молода.

«Вот она была бы постарше, такая девчонка красивая».

Но ситуация быстро переменилась и после первого же ужина наедине Павлу понадобилось лишь несколько дней, чтобы понять, что он хочет, чтобы Зепюр стала его женой.