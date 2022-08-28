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2 часа назад

«Была бы она постарше»: Прилучный рассказал о развитии романа с Брутян

Мира Маркина

Несколько дней назад стало известно о пышной свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Возлюбленные расписались еще весной, однако само торжество прошло только в конце лета.

Popcake.tv рассказали о том, как развивался роман между актерами со слов самого Павла. Он признался, что сразу обратил внимание на молодую и красивую армянку, однако сначала подумал, что она еще слишком молода.

«Вот она была бы постарше, такая девчонка красивая».

Но ситуация быстро переменилась и после первого же ужина наедине Павлу понадобилось лишь несколько дней, чтобы понять, что он хочет, чтобы Зепюр стала его женой.

«Потом просто встретились в торговом центре случайно и что-то зацепились глазами, поужинали, и через три дня я ей предложил пожениться» – вспоминает актер.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о новой избраннице Прилучного.

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