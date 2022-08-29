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2 часа назад

"Есть человек, которого я презираю": Кабанов о Казановой

Мира Маркина

Экс-участник группы "Корни" Алексей Кабанов высказался о Сати Казановой. Об этом сообщает издание StarHit.

Кабанов и Казанова были одной из самых заметных пар на проекте "Фабрика звезд", однако Алексей все же не предложил партнерше выйти за него замуж. Об этом Сати рассказала в одном из недавних интервью.

Кабанов не оставил реплику звезды без внимания и заявил:

"Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка — репутация!".

Алексей также нелестно высказался о своей супруге Розалии Коноян. Оказалось, что она присылает ему новости о бывшей пассии:

"Вроде забыл человека, а потом своя же супруга скидывает ролики о том, как он женился или что-то сказал о тебе. Жена, ты чего от меня хочешь? Есть человек, которого я максимально презираю, а ты мне постоянно его суешь".

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Казанова ушла из "Фабрики".

Звёзды,Видео,Алексей Кабанов,Сати Казанова,
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