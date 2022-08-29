"Есть человек, которого я презираю": Кабанов о Казановой

Экс-участник группы "Корни" Алексей Кабанов высказался о Сати Казановой. Об этом сообщает издание StarHit.
Кабанов и Казанова были одной из самых заметных пар на проекте "Фабрика звезд", однако Алексей все же не предложил партнерше выйти за него замуж. Об этом Сати рассказала в одном из недавних интервью.
Кабанов не оставил реплику звезды без внимания и заявил:
"Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка — репутация!".
Алексей также нелестно высказался о своей супруге Розалии Коноян. Оказалось, что она присылает ему новости о бывшей пассии:
"Вроде забыл человека, а потом своя же супруга скидывает ролики о том, как он женился или что-то сказал о тебе. Жена, ты чего от меня хочешь? Есть человек, которого я максимально презираю, а ты мне постоянно его суешь".
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Казанова ушла из "Фабрики".