Терешина объявила о разводе

Терешина вышла замуж за Курбатова в 2018 году, но уже спустя три года певица заявила, что в их браке все отнюдь негладко. По словам звезды, она несколько раз давала супругу шансы на исправление, но он ими не воспользовался. Теперь певица намерена развестись: