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54 минуты назад

"Мне страшно с ним ребенка отпускать": Терешина объявила о разводе

Мира Маркина

Певица Таня Терешина объявила о разводе с Олегом Курбатовым. Артистка сообщила новость в эфире шоу на телеканале НТВ "Звезды сошлись".

Терешина объявила о разводе
Фото: СоцсетиСоцсети

Терешина вышла замуж за Курбатова в 2018 году, но уже спустя три года певица заявила, что в их браке все отнюдь негладко. По словам звезды, она несколько раз давала супругу шансы на исправление, но он ими не воспользовался. Теперь певица намерена развестись:

"Зачем мне муж, который не принимает нигде участия. Если он гуляет, то всегда с телефоном. Мне страшно с ним ребенка отпускать маленького. Какая может быть страсть между нами? Мужчиной должна женщина восторгаться, он должен ее вдохновлять",

– заявила Терешина.

У пары двое детей: дочь Арис от первого брака певицы со Славой Никитиным и сын Арсений-Остап, которого артистка родила Курбатову.

Исполнительница старше супруга на 16 лет. По мнению Терешиной, ее следующий избранник также будет моложе:

"И следующий муж у меня будет моложе, я уверена. Я просто люблю молодых".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о разводе Сталлоне.

Звёзды,Олег Курбатов,
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