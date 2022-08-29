Певица Таня Терешина объявила о разводе с Олегом Курбатовым. Артистка сообщила новость в эфире шоу на телеканале НТВ "Звезды сошлись".
Терешина вышла замуж за Курбатова в 2018 году, но уже спустя три года певица заявила, что в их браке все отнюдь негладко. По словам звезды, она несколько раз давала супругу шансы на исправление, но он ими не воспользовался. Теперь певица намерена развестись:
"Зачем мне муж, который не принимает нигде участия. Если он гуляет, то всегда с телефоном. Мне страшно с ним ребенка отпускать маленького. Какая может быть страсть между нами? Мужчиной должна женщина восторгаться, он должен ее вдохновлять",
– заявила Терешина.
У пары двое детей: дочь Арис от первого брака певицы со Славой Никитиным и сын Арсений-Остап, которого артистка родила Курбатову.
Исполнительница старше супруга на 16 лет. По мнению Терешиной, ее следующий избранник также будет моложе:
"И следующий муж у меня будет моложе, я уверена. Я просто люблю молодых".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о разводе Сталлоне.