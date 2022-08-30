Раскрыта настоящая фамилия певца Серова

Настоящая фамилия популярного артиста – Сяров. Журналисты также узнали, что исполнитель не только взял псевдоним, но и однажды сбавил три года. Это понадобилось Александру Николаевичу, чтобы участвовать в конкурсе для музыкантов моложе 30 лет.

Сейчас артист редко появляется на публике. Однако нельзя сказать, что он коротает дни в одиночестве. У Александра Серова большая семья. Во время пандемии дочь Мишель вместе с детьми перебралась к отцу, чтобы тот мог чаще видеться с внуками. Однако недавно наследнице артиста пришлось переехать. Мы рассказывали, почему.