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1 час назад

Раскрыта настоящая фамилия певца Серова

Мира Маркина

Предположительно для благозвучия певец Александр Серов был вынужден использовать псевдоним, сообщает Федеральное агентство новостей.

Настоящая фамилия популярного артиста – Сяров. Журналисты также узнали, что исполнитель не только взял псевдоним, но и однажды сбавил три года. Это понадобилось Александру Николаевичу, чтобы участвовать в конкурсе для музыкантов моложе 30 лет.

Сейчас артист редко появляется на публике. Однако нельзя сказать, что он коротает дни в одиночестве. У Александра Серова большая семья. Во время пандемии дочь Мишель вместе с детьми перебралась к отцу, чтобы тот мог чаще видеться с внуками. Однако недавно наследнице артиста пришлось переехать. Мы рассказывали, почему.

Звёзды,Видео,Александр Серов,
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