"Мне постоянно пишут гадости": Ткачук высказалась о критиках

Вокалистка, основательница и автор песен группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук рассказала, как реагирует на критику от других людей. Об этом она сообщила в интервью "Рамблеру".

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Звезда отметила, что ее часто критикуют за внешний вид. Однако она не обращает внимание на негативные комментарии и старается сфокусироваться на том, что нравится ей.

"Главное, чтобы нравилось женщине. Плевать на впечатление. Мне постоянно пишут гадости про внешний вид, от этого я не оденусь соответственно развитости вкуса и культуры недовольных"

Она отметила, что единого стиля в одежде у нее нет, она любит совершенно разные образы под настроение. Иногда это может быть что-то простое: толстовка и джинсы, но в некоторых случаях ей нравится самовыражаться.