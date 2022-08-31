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1 час назад

"Мне постоянно пишут гадости": Ткачук высказалась о критиках

Мария Каткова

Вокалистка, основательница и автор песен группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук рассказала, как реагирует на критику от других людей. Об этом она сообщила в интервью "Рамблеру".

"Мне постоянно пишут гадости": Ткачук высказалась о критиках
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда отметила, что ее часто критикуют за внешний вид. Однако она не обращает внимание на негативные комментарии и старается сфокусироваться на том, что нравится ей.

"Главное, чтобы нравилось женщине. Плевать на впечатление. Мне постоянно пишут гадости про внешний вид, от этого я не оденусь соответственно развитости вкуса и культуры недовольных"

Она отметила, что единого стиля в одежде у нее нет, она любит совершенно разные образы под настроение. Иногда это может быть что-то простое: толстовка и джинсы, но в некоторых случаях ей нравится самовыражаться.

"Например, надеть штаны с перьями и нескромный пиджак Vivienne Westwood в поезд"

Звёзды,Татьяна Ткачук,
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