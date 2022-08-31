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4 часа назад

Ткачук — о распорядке дня: "Балансирую между хаосом и ОКР"

Мария Каткова

Певица и автор песен группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук рассказала о том, почему для нее важно поддерживать четкий распорядок дня. Об этом она сообщила в интервью "Рамблеру".

Ткачук — о распорядке дня: "Балансирую между хаосом и ОКР"
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда рассказала, что она — нервный и рассеянный человек, поэтому ей важно выстраивать планы на день. Доходит и до того, что приходится убирать беспорядок в собственном номере.

"Недавно убрала номер в отеле, раздражало, что все неидеально. Будто это отвлекает, понимаете? Очень расстраиваюсь, когда все идет не по плану или когда не получается попасть в спортзал"

Она также рассказала, что ведет списки. При этом, это не только планы на день, но может быть и то, что хорошего произошло с ней за день.

"Список припевов и отдельно список куплетов и т.д. В общем, балансирую между хаосом и ОКР, иногда получаются перегибы, но я их осознаю"

Ранее сообщалось, что Ткачук рассказала о безумствах.

Звёзды,Татьяна Ткачук,
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