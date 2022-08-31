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1 час назад

"Все переделаны": Слава о внешности российских звезд

Мария Иглина

Певица Слава, чье настоящее имя Анастасия Сланевская, некоторое время назад призналась, что перенесла липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка, а также сделала подтяжку груди. И заявила, что практически все звезды шоу-бизнеса переделаны. Комментарий артистки приводит Teleprogramma.pro.

Исполнительница рассказала, что она решилась на такую операцию, поскольку не могла похудеть естественным образом. Из-за работы ей не удавалось наладить режим и вести здоровый образ жизни:

"Я довольна результатом и вижу, что чуть позже, после реабилитационного периода, все будет вообще огонь. Многие меня осудят, а я вам скажу так: ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь".

Слава также не верить звездам, которые "все на спорте, на диетах":

"Врут! Почти все [пластическим хирургом] переделаны, за исключением единиц. Я самая честная, поэтому взяла и все сама вам рассказала!"

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Звёзды,Видео,Анастасия Сланевская,
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