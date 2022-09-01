Певец Буйнов попал в больницу

Российский музыкант Александр Буйнов рассказал подписчикам в социальных сетях, что ему пришлось обратиться в больницу. Обеспокоенные поклонники звезды попытались выяснить, что произошло с их кумиром – Буйнов вышел на связь будучи одетым в хирургическую пижаму, с медицинской маской на лице и в шапочке.

Александр объяснил, что его давно беспокоят боли в спине. Когда привычные средства перестали помогать, артист обратился за медицинской помощью. В больнице певцу поставили блокаду. Некоторое время ему пришлось перемещаться на тележке-каталке.

Буйнов поделился планами, которые надеется осуществить после госпитализации. В частности, певец намерен выступить на концертах в Сочи.