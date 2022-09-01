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31 минуту назад

Певец Буйнов попал в больницу

Мира Маркина

Российский музыкант Александр Буйнов рассказал подписчикам в социальных сетях, что ему пришлось обратиться в больницу. Обеспокоенные поклонники звезды попытались выяснить, что произошло с их кумиром – Буйнов вышел на связь будучи одетым в хирургическую пижаму, с медицинской маской на лице и в шапочке.

Александр объяснил, что его давно беспокоят боли в спине. Когда привычные средства перестали помогать, артист обратился за медицинской помощью. В больнице певцу поставили блокаду. Некоторое время ему пришлось перемещаться на тележке-каталке.

Буйнов поделился планами, которые надеется осуществить после госпитализации. В частности, певец намерен выступить на концертах в Сочи.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда “Универа” борется с тяжелой болезнью.

Звёзды,Видео,Александр Буйнов,
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