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2 часа назад

Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе

Мира Маркина

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись еще в прошлом году. Поклонникам пары быстро стало ясно, что все дело в многочисленных изменах Курбана Омарова. На днях Ксения общалась с подписчиками, отвечая на их вопросы, и категорически заявила, что не позволит знакомить их общую дочь Теону с новой пассией бывшего супруга.

«Зачем? В чем полезность этого для ребенка?» – отрезала телеведущая.

Она объяснила свою позицию тем, что ей кажется абсолютной чушью знакомить ребенка с женщиной, которая спала с отцом девочки по гостиницам, пока сама Бородина была на работе. И все это происходило, когда Ксения и Курбан были семьей.

К тому же звезда отметила, что Омаров сам практически не видится с дочерью, что уж там говорить о его любовницах.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бородина чувствовала себя после развода.

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