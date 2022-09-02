Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись еще в прошлом году. Поклонникам пары быстро стало ясно, что все дело в многочисленных изменах Курбана Омарова. На днях Ксения общалась с подписчиками, отвечая на их вопросы, и категорически заявила, что не позволит знакомить их общую дочь Теону с новой пассией бывшего супруга.

«Зачем? В чем полезность этого для ребенка?» – отрезала телеведущая.

Она объяснила свою позицию тем, что ей кажется абсолютной чушью знакомить ребенка с женщиной, которая спала с отцом девочки по гостиницам, пока сама Бородина была на работе. И все это происходило, когда Ксения и Курбан были семьей.

К тому же звезда отметила, что Омаров сам практически не видится с дочерью, что уж там говорить о его любовницах.