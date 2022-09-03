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2 часа назад

СМИ: Шейк и Купер хотят воссоединиться

Мария Каткова

Модель Ирина Шейк и актер Бредли Купер задумались о воссоединении. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера.

СМИ: Шейк и Купер хотят воссоединиться
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

После того, как экс-возлюбленные опубликовали совместные фотографии с отдыха на Багамах, появились слухи об их воссоединении. Теперь их подтвердил источник из окружения пары. Он сообщил, что звезды находились на семейном отдыхе вместе со своей дочерью Леей. Теперь они думают о возобновлении отношений и втором ребенке.

“Она хочет, чтобы у ее дочери появились брат или сестра”, — прокомментировал слухи неназванный источник.

Пока что звезды не давали никаких комментариев. Они лишь поделились совместной фотографией с поездки. Напомним, пара начала встречаться в 2015 году. Спустя четыре года они расстались, но пообещали сохранить дружеские отношения ради дочери.

Ранее сообщалось, что Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе.

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