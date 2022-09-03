СМИ: Шейк и Купер хотят воссоединиться

Модель Ирина Шейк и актер Бредли Купер задумались о воссоединении. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера.
После того, как экс-возлюбленные опубликовали совместные фотографии с отдыха на Багамах, появились слухи об их воссоединении. Теперь их подтвердил источник из окружения пары. Он сообщил, что звезды находились на семейном отдыхе вместе со своей дочерью Леей. Теперь они думают о возобновлении отношений и втором ребенке.
“Она хочет, чтобы у ее дочери появились брат или сестра”, — прокомментировал слухи неназванный источник.
Пока что звезды не давали никаких комментариев. Они лишь поделились совместной фотографией с поездки. Напомним, пара начала встречаться в 2015 году. Спустя четыре года они расстались, но пообещали сохранить дружеские отношения ради дочери.
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