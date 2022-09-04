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1 час назад

СМИ: раскрыто содержание завещания Аллы Пугачевой

Диана Товсепова

Алла Пугачева вернулась в Россию, побывала на прощании с Михаилом Горбачевым и занялась написанием завещания. О его содержании рассказала приятельница звезды в беседе с KP.RU.

СМИ: раскрыто содержание завещания Пугачевой
Фото: СоцсетиСоцсети

О том, кому российская певица завещала 300- метровую квартиру, пока неизвестно. Однако, по словам источника издания, Примадонна давно подарила дом внуку Никите Преснякову на Истринском водохранилище. Также певцу и актеру достанется четырехкомнатная квартира в центре столицы.

Своей дочери, певице Кристине Орбакайте, Пугачева официально подарила свою пятикомнатую квартиру на Тверской улице в Москве. Причем сделала она это еще в "нулевые".

Кроме того Примадонна позаботилась о недвижимости для своего племянника и его сына.

Ранее мы писали об обмане, на который, по словам Ильи Резника, Пугачева пошла ради славы.

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