СМИ: раскрыто содержание завещания Пугачевой

Алла Пугачева вернулась в Россию, побывала на прощании с Михаилом Горбачевым и занялась написанием завещания. О его содержании рассказала приятельница звезды в беседе с KP.RU.

Фото: Соцсети Соцсети

О том, кому российская певица завещала 300- метровую квартиру, пока неизвестно. Однако, по словам источника издания, Примадонна давно подарила дом внуку Никите Преснякову на Истринском водохранилище. Также певцу и актеру достанется четырехкомнатная квартира в центре столицы.

Своей дочери, певице Кристине Орбакайте, Пугачева официально подарила свою пятикомнатую квартиру на Тверской улице в Москве. Причем сделала она это еще в "нулевые".

Кроме того Примадонна позаботилась о недвижимости для своего племянника и его сына.