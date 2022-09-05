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4 часа назад

Солистка «Моей Мишели» назвала любимые песни

Катя Кобышева

Музыканты — такие же люди, только с хорошим музыкальным вкусом. Всегда интересно знать, а что же слушает артист, жизнь и профессия которого связана с музыкой. Вокалистка, автор песен и основательница группы «Моя Мишель» — Татьяна Ткачук — в эксклюзивном интервью «Рамблеру» раскрыла секрет. Теперь мы знаем, какие треки постоянно есть в ее плейлисте.

Татьяна Ткачук слушает сама и советует всем остальным вот такие песни:

  • Nirvana — The Man Who Sold the World
  • Rachelle Ferrell — I Can Explain
  • Jason Donovan — Sealed with a Kiss
  • Blondie — Heart of Glass
  • George Michael — Jesus to a Child
  • Мумий Тролль — Воспитанник упавшей звезды
  • Alicia Keys — No One
  • Моя Мишель & Dose — Пташка
  • Radiohead — All I Need
  • Kylie Minogue — Chocolate

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Ранее российская актриса, певица, модель и телеведущая Анна Калашникова рассказала читателям "Рамблера", какие треки слушает она.

Звёзды,Видео,Татьяна Ткачук,Анна Калашникова,
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