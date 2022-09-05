Солистка «Моей Мишели» назвала любимые песни

Музыканты — такие же люди, только с хорошим музыкальным вкусом. Всегда интересно знать, а что же слушает артист, жизнь и профессия которого связана с музыкой. Вокалистка, автор песен и основательница группы «Моя Мишель» — Татьяна Ткачук — в эксклюзивном интервью «Рамблеру» раскрыла секрет. Теперь мы знаем, какие треки постоянно есть в ее плейлисте.