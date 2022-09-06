Телеведущая и певица Ольга Бузова предстала перед подписчиками без фильтров, чем очень их обеспокоила. Соответствующий ролик появился в ее Telegram-канале.

Съемка проходила в ресторане. На кадрах светская львица красуется в красном платье с открытым плечом. Из макияжа у Ольги была лишь алая помада на губах.

«Делаю заказ»,

— подписала видео Бузова.

Фанаты раскритиковали звезду за внешний вид. По мнению многих, Ольга выглядела не очень хорошо.

«Оля, вас отвратительно снимают. Лицо опухшее — жесть», «Фильтры не сработали»,

— заявили они.