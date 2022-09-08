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1 час назад

Настя Ивлеева впервые рассказала, как Элджей сделал ей предложение

Диана Товсепова

Популярная российская блогерша Настя Ивлеева в своей программе на YouTube Agentshow впервые рассказала, как экс-супруг, певец Элджей, сделал ей предложение.

Звезда рассказала, что заветное предложение было озвучено в день ее рождения, 8 марта. При этом она ожидала, что парень поздравит ее ровно в полночь, но Элджей сделал это чуть позже.

«Мы были в отеле, у Лехи тогда был еще концерт с 7 на 8 число. Сделал мне предложение таким образом, поздравив в 00:15», — вспоминает Ивлеева.

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году, а в 2021-м заявила о разводе. При этом в последнее время ходят слухи об их воссоединении.

Ранее мы писали о том, что Ивлеева согласилась бы на интим с незнакомцем за 1 миллиард долларов.

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