Настя Ивлеева впервые рассказала, как Элджей сделал ей предложение

Популярная российская блогерша Настя Ивлеева в своей программе на YouTube Agentshow впервые рассказала, как экс-супруг, певец Элджей, сделал ей предложение.

Звезда рассказала, что заветное предложение было озвучено в день ее рождения, 8 марта. При этом она ожидала, что парень поздравит ее ровно в полночь, но Элджей сделал это чуть позже.

«Мы были в отеле, у Лехи тогда был еще концерт с 7 на 8 число. Сделал мне предложение таким образом, поздравив в 00:15», — вспоминает Ивлеева.

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году, а в 2021-м заявила о разводе. При этом в последнее время ходят слухи об их воссоединении.