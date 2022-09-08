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1 час назад

Алена Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире

Диана Товсепова

Экс-звезда "Дома 2" Алена Водонаева рассказала журналистам МК, что сама решила жить в квартире, которую ранее покупала для своего кота.

Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире
Фото: YouTube/кадр из видеоYouTube/кадр из видео

«Для меня это такой подарок самой себе, личное достижение. Изначально квартира предназначалась для того, чтобы отселить туда кота. Но коту я сказала: "Знаешь, Эскобар, я так устала покупать ее, что она все-таки моя, а не твоя"», — рассказала телеведущая.

Водонаева объяснила, что изначально рассматривала другой вариант, но сделка сорвалась и Алена нашла новую квартиру. Квартира подорожала в два раза, но девушка все же решила приобрести ее в ипотеку. Так, звезда должна банку еще 10 миллионов рублей за новую квартиру.

Ранее сообщалась, что вся квартира, приобретенная для кота, стоила 19 миллионов рублей. Водонаева оформила ее в готическом стиле и назвала жилище "ведьминым".

Ранее мы писали о том, что Водонаева в купальнике подверглась критике.

Звёзды,Алена Водонаева,
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