Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире

Экс-звезда "Дома 2" Алена Водонаева рассказала журналистам МК, что сама решила жить в квартире, которую ранее покупала для своего кота.
«Для меня это такой подарок самой себе, личное достижение. Изначально квартира предназначалась для того, чтобы отселить туда кота. Но коту я сказала: "Знаешь, Эскобар, я так устала покупать ее, что она все-таки моя, а не твоя"», — рассказала телеведущая.
Водонаева объяснила, что изначально рассматривала другой вариант, но сделка сорвалась и Алена нашла новую квартиру. Квартира подорожала в два раза, но девушка все же решила приобрести ее в ипотеку. Так, звезда должна банку еще 10 миллионов рублей за новую квартиру.
Ранее сообщалась, что вся квартира, приобретенная для кота, стоила 19 миллионов рублей. Водонаева оформила ее в готическом стиле и назвала жилище "ведьминым".
Ранее мы писали о том, что Водонаева в купальнике подверглась критике.