Водонаева решила сама жить в купленной для кота квартире

«Для меня это такой подарок самой себе, личное достижение. Изначально квартира предназначалась для того, чтобы отселить туда кота. Но коту я сказала: "Знаешь, Эскобар, я так устала покупать ее, что она все-таки моя, а не твоя"», — рассказала телеведущая.