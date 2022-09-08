Григорьев-Аполлонов рассказал о конфликтах в "Иванушках"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что в их коллективе нередко ссорятся, например, из-за выборов хитов, с которыми им выступать на частных мероприятиях. Подробностями артист поделился в беседе с kp.ru
Григорьев-Аполлонов рассказал, что обычно их просят петь самые известные песни на частых вечеринках. По словам певца, у группы около 20-25 хитов, поэтому члены коллектива довольно часто спорят при составлении концертной программы.
"Перед концертом мы долго составляем плейлист, потому что в 40-минутную программу может войти песен десять. Иногда даже скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут",
— поделился артист.