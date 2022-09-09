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6 часов назад

"У нас было только венчание": Кожевникова объяснила, почему не идет с мужем в ЗАГС

Мира Маркина

Мария Кожевникова объяснила, почему не оформляет отношения с мужем в ЗАГСе. Актриса раскрыла причину в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на Русском радио.

"У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности",

– подчеркнула артистка.

Кожевникова также добавила, что огромное количество семей штамп в паспорте не уберегает от развода:

"Это как душа желает",

– добавила актриса.

Вместе с бизнесменом Евгением Васильевым звезда воспитывает троих сыновей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кожевникова продолжает борьбу за свое ментальное благополучие.

Звёзды,Видео,Евгений Васильев,Мария Кожевникова,
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