Мария Кожевникова объяснила, почему не оформляет отношения с мужем в ЗАГСе. Актриса раскрыла причину в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на Русском радио.
"У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности",
– подчеркнула артистка.
Кожевникова также добавила, что огромное количество семей штамп в паспорте не уберегает от развода:
"Это как душа желает",
– добавила актриса.
Вместе с бизнесменом Евгением Васильевым звезда воспитывает троих сыновей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Кожевникова продолжает борьбу за свое ментальное благополучие.