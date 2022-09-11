Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Стоцкая рассказала о новом романе после развода

Мира Маркина

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, что сейчас состоит в новых отношениях с мужчиной. Этим артистка поделилась с PROZVEZD.

Стоцкая рассказала о новом романе после развода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоцкая с 2010 года была замужем за бизнесменом Сергеем Абрагяном. Как призналась певица, три года назад они с супругом развелись. У пары есть двое общих детей: сын Александр и дочь Вера.

"Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!" - сказала артистка.

По ее словам, она не жалуется на жизнь, занимается любимым делом и сейчас состоит в новых отношениях:

"Что же такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты".

Ранее Кожевникова объяснила, почему не ставит штамп в паспорте.

Звёзды,Анастасия Стоцкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители