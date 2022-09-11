Стоцкая рассказала о новом романе после развода

Певица Анастасия Стоцкая рассказала, что сейчас состоит в новых отношениях с мужчиной. Этим артистка поделилась с PROZVEZD.
Стоцкая с 2010 года была замужем за бизнесменом Сергеем Абрагяном. Как призналась певица, три года назад они с супругом развелись. У пары есть двое общих детей: сын Александр и дочь Вера.
"Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо!" - сказала артистка.
По ее словам, она не жалуется на жизнь, занимается любимым делом и сейчас состоит в новых отношениях:
"Что же такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты".