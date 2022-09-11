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1 час назад

Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе

Мира Маркина

Филипп Киркоров не так давно вышел в свет, впервые после возвращения с американских каникул. Журналисты сразу бросились расспрашивать Филиппа Бедросовича о его планах.

Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе
Фото: wikipediawikipedia

Одним из своих намерений он поделился с телеканалом НТВ – после завершения ремонта в своем новом пентхаусе в центре столицы певец планирует проводить вечеринки в стиле Элтона Джона. Он отметил, что эти встречи будут исключительно для взрослых, туда он планирует приглашать представителей московской (и не только) элиты.

Напомним, Филипп Киркоров приобрел пентхаус площадью около 500 кв.м еще в прошлом году, недвижимость обошлась певцу в миллиард рублей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о новом романе Анастасии Стоцкой после развода.

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