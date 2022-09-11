Киркоров планирует вечеринки для взрослых в своем новом пентхаусе

Филипп Киркоров не так давно вышел в свет, впервые после возвращения с американских каникул. Журналисты сразу бросились расспрашивать Филиппа Бедросовича о его планах.

Одним из своих намерений он поделился с телеканалом НТВ – после завершения ремонта в своем новом пентхаусе в центре столицы певец планирует проводить вечеринки в стиле Элтона Джона. Он отметил, что эти встречи будут исключительно для взрослых, туда он планирует приглашать представителей московской (и не только) элиты.