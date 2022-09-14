Долина пожаловалась на травлю от подростков

Певица Лариса Долина рассказала о последствиях своего конфликта с тиктокером Валей Карнавал. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Долина призналась, что после рокового выпуска "Музыкалити" ей начали писать подростки с угрозами и пожеланиями смерти. Она добавила, что читать комментарии ей было страшно, особенно осознавая, что пишут это дети.

В итоге Долиной пришлось некоторое время не вести свои соцсети до тех пор, пока конфликт не уляжется. Она также добавила, что современные подростки воспитаны по-другому, и в этом заключается вина их родителей, которые не контролируют, что смотрит и слушает их ребенок.

Напомним, что в апреле 2021 года Лариса Долина в эфире шоу "Музыкалити" раскритиковала творчество Вали Карнавал. Ей дали послушать одну из песен звезды, в итоге певица поставила ей пять баллов из десяти.