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53 минуты назад

Ани Лорак вернулась в Россию

Катя Кобышева

Стало известно, что популярная певица Ани Лорак вернулась в Россию. Об этом в своем блоге сообщила журналистка Алена Жигалова, автор и ведущая шоу "Алена, блин!".

Ани Лорак вернулась в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С февраля Ани Лорак предпочитала не появляться на публике, она отменила все концерты и никак не комментировала события, происходящие в стране и мире. А недавно журналистка Алена Жигалова случайно столкнулась в лифте с певицей. "Дива вернулась!" - такими словами встретила звезду журналистка. На что Ани Лорак ответила так: "Да, это я!".

Дальнейших подробностей не последовало, пока нельзя сказать, когда певица возобновит свою концертную деятельность и вернется к полноценной работе. До этого были лишь предположения о том, что Ани Лорак находится за границей и планирует европейский тур.

Ранее мы писали о том, что дочь актрисы Юлии Пересильд травят в школе.

Звёзды,Юлия Пересильд,
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