Певица Юлианна Караулова рассказала о травле

Певица Юлианна Караулова раскрыла подробности конфликта с Ольгой Бузовой. Исполнительница стала гостьей популярного шоу "Секрет на миллион" на НТВ и поделилась со зрителями своими переживаниями.
Вообще-то Юлианна Караулова редко попадает в скандалы, поэтому ее рассказ о конфликте и травле стал для многих неожиданным. Во время церемонии вручения одной из музыкальных премий артистка повздорила с Ольгой Бузовой. Юлианна Караулова должна была выступать следующей, но Бузова решила пообщаться со зрителями. Время шло, и Юлианна Караулова рискнула напомнить, что пора бы освободить сцену. На это Бузова отреагировала довольно резко и попросила не перебивать ее. После этой ситуации, как вспоминает Юлианна Караулова, фанаты Бузовой начали писать ей разные гадости.
«Говорили, что я — поющие трусы, а Олечка настоящая артистка, что я ей завидую», — рассказала Юлианна Караулова.
По словам артистки, она пыталась не реагировать, но негативные комментарии ее задевали. Это было похоже на настоящую травлю.