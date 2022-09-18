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2 часа назад

Певица Юлианна Караулова рассказала о травле

Катя Кобышева

Певица Юлианна Караулова раскрыла подробности конфликта с Ольгой Бузовой. Исполнительница стала гостьей популярного шоу "Секрет на миллион" на НТВ и поделилась со зрителями своими переживаниями.

Певица Юлианна Караулова рассказала о травле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вообще-то Юлианна Караулова редко попадает в скандалы, поэтому ее рассказ о конфликте и травле стал для многих неожиданным. Во время церемонии вручения одной из музыкальных премий артистка повздорила с Ольгой Бузовой. Юлианна Караулова должна была выступать следующей, но Бузова решила пообщаться со зрителями. Время шло, и Юлианна Караулова рискнула напомнить, что пора бы освободить сцену. На это Бузова отреагировала довольно резко и попросила не перебивать ее. После этой ситуации, как вспоминает Юлианна Караулова, фанаты Бузовой начали писать ей разные гадости.

«Говорили, что я — поющие трусы, а Олечка настоящая артистка, что я ей завидую», — рассказала Юлианна Караулова.

По словам артистки, она пыталась не реагировать, но негативные комментарии ее задевали. Это было похоже на настоящую травлю.

Ранее певица Ани Лорак вернулась в Россию.

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