Певица Юлианна Караулова рассказала о травле

Вообще-то Юлианна Караулова редко попадает в скандалы, поэтому ее рассказ о конфликте и травле стал для многих неожиданным. Во время церемонии вручения одной из музыкальных премий артистка повздорила с Ольгой Бузовой. Юлианна Караулова должна была выступать следующей, но Бузова решила пообщаться со зрителями. Время шло, и Юлианна Караулова рискнула напомнить, что пора бы освободить сцену. На это Бузова отреагировала довольно резко и попросила не перебивать ее. После этой ситуации, как вспоминает Юлианна Караулова, фанаты Бузовой начали писать ей разные гадости.