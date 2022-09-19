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41 минуту назад

Американский рэпер Канье Уэст признался, что не прочел ни одной книги

Катя Кобышева

Знаменитый на весь мир американский рэпер Канье Уэст сделал шокирующее признание. Слова исполнителя приводит издание Billboard.

Канье Уэст не прочел ни одной книги за всю жизнь
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Оказывается, Канье Уэст за всю свою жизнь не прочитал ни одной книги. Как признался рэпер, он отдает предпочтение разговорам, а сам процесс чтения напоминает ему поедание брюссельской капусты.

«Вы говорили, что я не читал ту книгу, а я на самом деле не прочел ни одной книги. Читать для меня все равно, что есть брюссельскую капусту. А говорить — все равно, что есть кукурузные равиоли в Giorgio Baldi», — объяснил свою позицию музыкант в интервью подкасту Alo Mind Full.

Для тех, кто не знает, Giorgio Baldi — очень популярный ресторан в Санта-Монике, находится в американском штате Калифорния.

Ранее мы писали о том, что квартира внучки Гурченко шокировала сотрудников соцслужбы.

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