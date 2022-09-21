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38 минут назад

Актриса Алена Хмельницкая заявила, что не хочет замуж

Диана Товсепова

51-летняя актриса актриса Алена Хмельницкая заявила, что не собирается замуж, потому что не видит смысла в документальном оформлении отношений с новым избранником.

Алена Хмельницкая заявила, что не хочет замуж
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Некоторые фанаты считали, что такая позиция связана с ее неудачным браком с режиссером Тиграном Кеосояном.

Теперь, Хмельницкая, которая уже 8 лет состоит в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным, считает, что "бумажка из загса" ничего не дает.

"Вот пример. По платной дороге едешь и оплачиваешь. Таксист спрашивает: "А нужен чек?" А мне некому его показывать. Наверное, имеет смысл радостная церемония, но это если людям хочется", — сказала актриса в интервью для проекта ВОКРУГ ТВ.

Ранее мы писали о том, что Бурунов вышел на связь после госпитализации.

Звёзды,Алена Хмельницкая,
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