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2 часа назад

The Sun: Камила Морроне бросила Ди Каприо, не желая создавать с ним семью

Мира Маркина

Расставание голливудской звезды Леонардо Ди Каприо с моделью Камилой Морроне до сих пор не дает покоя журналистам и фанатам пары. Многие решили, что актер первым бросил девушку, сочтя ее “слишком старой”. Ведь рядом с артистом давно не видели женщин старше 25 лет. Однако ситуация может быть совершенно не такой, как кажется на первый взгляд.

Британский таблоид The Sun опубликовал новость: инициировала разрыв с 47-летним Ди Каприо 24-летняя Камила. Якобы молодой звезде не понравилась идея звездного партнера создать семью. Возможно, Камила надеялась за счет романа с всемирно известным актером примелькаться и в Голливуде. Но как только план оказался невыполнимым, модель бросила Ди Каприо.

Ранее “Рамблер” писал, почему на самом деле романтические партнерши Ди Каприо такие молодые.

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