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37 минут назад

“Горжусь тобой”: солистка “Тату” Юлия Волкова показала повзрослевшую дочь

Мира Маркина

Сегодня старшей дочери Юлии Волковой, солистки группы “Тату”, исполнилось 18 лет. Известно, что наследницу зовут Виктория. Звездная мама посвятила полный нежности пост в соцсетях.

“Горжусь тобой”: солистка “Тату” показала повзрослевшую дочь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Горжусь тобой. Ты супердобрая, отзывчивая, чуткая, супернастоящая, гордая, воспитанная!” – написала Юлия.

Соцсети

Волкова пожелала дочери счастья, здоровья, а также успехов во всех начинаниях и проектах. Певица призналась, что не верит в то, как быстро наступил этот торжественный день.

“Мамуля, как же приятно все это читать ️ спасибо большое тебе за жизнь!!!! За тёплые слова!!!! ” – отреагировала в комментариях дочь артистки.

Подписчики певицы также выразили поддержку и написали сотни поздравлений самой Юлии и “новорожденной” Виктории.

Напомним, у Юлии Волковой есть еще младший сын Самир, рожденный от бизнесмена Парвиза Ясинова.

Ранее мы писали о том, каким было воссоединение группы "Тату" в Минске.

Звёзды,Парвиз Ясинов,Юлия Волкова,
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