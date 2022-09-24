“Горжусь тобой”: солистка “Тату” показала повзрослевшую дочь

Сегодня старшей дочери Юлии Волковой, солистки группы “Тату”, исполнилось 18 лет. Известно, что наследницу зовут Виктория. Звездная мама посвятила полный нежности пост в соцсетях.
“Горжусь тобой. Ты супердобрая, отзывчивая, чуткая, супернастоящая, гордая, воспитанная!” – написала Юлия.
Волкова пожелала дочери счастья, здоровья, а также успехов во всех начинаниях и проектах. Певица призналась, что не верит в то, как быстро наступил этот торжественный день.
“Мамуля, как же приятно все это читать ️ спасибо большое тебе за жизнь!!!! За тёплые слова!!!! ” – отреагировала в комментариях дочь артистки.
Подписчики певицы также выразили поддержку и написали сотни поздравлений самой Юлии и “новорожденной” Виктории.
Напомним, у Юлии Волковой есть еще младший сын Самир, рожденный от бизнесмена Парвиза Ясинова.
Ранее мы писали о том, каким было воссоединение группы "Тату" в Минске.