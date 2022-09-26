Ольга Орлова рассекретила точный срок беременности

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова принимает поздравления с беременностью и с удовольствием отвечает на вопросы поклонников о ней. Так, звезда озвучила свой точный срок. «Экватор», — лаконично ответила Орлова в социальных сетях.

Фото: vk.com/Ольга Орлова vk.com/Ольга Орлова

То есть, телеведущая приблизительно находится на 21-й неделе беременности, и можно предположить, что ее второй ребенок появится на свет в конце января – начале февраля будущего года.

Поделилась Ольга Орлова и тем, как протекает ее беременность.

«Первые два месяца было тяжеловато. Сейчас все неплохо. Но я не нытик по натуре, поэтому я в порядке. С первой беременностью не сравнить, там было совсем не айс»,

– поделилась телеведущая.