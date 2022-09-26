Ольга Орлова рассекретила точный срок беременности

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова принимает поздравления с беременностью и с удовольствием отвечает на вопросы поклонников о ней. Так, звезда озвучила свой точный срок. «Экватор», — лаконично ответила Орлова в социальных сетях.
То есть, телеведущая приблизительно находится на 21-й неделе беременности, и можно предположить, что ее второй ребенок появится на свет в конце января – начале февраля будущего года.
Поделилась Ольга Орлова и тем, как протекает ее беременность.
«Первые два месяца было тяжеловато. Сейчас все неплохо. Но я не нытик по натуре, поэтому я в порядке. С первой беременностью не сравнить, там было совсем не айс»,
– поделилась телеведущая.
Напомним, Ольга Орлова на днях рассказала, что ждет малыша от своего мужа Валерия. Для звезды этот ребенок будет вторым. У нее есть взрослый сын Артем.