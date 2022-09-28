Звезда “Измен” рассказала о тайном желании

Российская актриса Елена Лядова поделилась мечтой о загородном доме в интервью с изданием "7 дней".
Оказалось, что звезда сериалов «Измены» и «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» считает, что переезжать загород из центра Москвы "скучновато", однако иметь загородный дом ей бы хотелось.
Так, актриса хотела бы иметь недвижимость, "небольшой клочок земли с лесом", чтобы быть ближе к природе, слушать птиц и смотреть на небо. Таким образом, по ее мнению, можно будет "получать энергию от земли".
Лядова также добавила, что родилась в небольшом провинциальном городе и школьные каникулы проводила на природе, а не "в бетонной коробке".
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