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45 минут назад

Звезда “Измен” Елена Лядова рассказала о желании иметь загородный дом

Диана Товсепова

Российская актриса Елена Лядова поделилась мечтой о загородном доме в интервью с изданием "7 дней".

Звезда “Измен” рассказала о тайном желании
Фото: Кадр из фильма "Случайный кадр"Кадр из фильма "Случайный кадр"

Оказалось, что звезда сериалов «Измены» и «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» считает, что переезжать загород из центра Москвы "скучновато", однако иметь загородный дом ей бы хотелось.

Так, актриса хотела бы иметь недвижимость, "небольшой клочок земли с лесом", чтобы быть ближе к природе, слушать птиц и смотреть на небо. Таким образом, по ее мнению, можно будет "получать энергию от земли".

Лядова также добавила, что родилась в небольшом провинциальном городе и школьные каникулы проводила на природе, а не "в бетонной коробке".

Ранее мы писали о том, что обнаружен последний трек Бориса Моисеева.

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