Звезда “Измен” рассказала о тайном желании

Российская актриса Елена Лядова поделилась мечтой о загородном доме в интервью с изданием "7 дней".

Фото: Кадр из фильма "Случайный кадр" Кадр из фильма "Случайный кадр"

Оказалось, что звезда сериалов «Измены» и «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» считает, что переезжать загород из центра Москвы "скучновато", однако иметь загородный дом ей бы хотелось.

Так, актриса хотела бы иметь недвижимость, "небольшой клочок земли с лесом", чтобы быть ближе к природе, слушать птиц и смотреть на небо. Таким образом, по ее мнению, можно будет "получать энергию от земли".

Лядова также добавила, что родилась в небольшом провинциальном городе и школьные каникулы проводила на природе, а не "в бетонной коробке".