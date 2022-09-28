В соцсетях оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа

Актер Павел Прилучный официально женился на коллеге по сериалу "В клетке" еще в мае 2022 года. Пышная свадьба в Москве произошла только в августе. Тогда было "платье принцессы", море цветов, роскошное застолье и именитые гости.

Фото: Соцсети Соцсети

Однако сейчас в Сети обсуждают фото молодожен с росписи в ЗАГСе. Красавица Зепюр Брутян выбрала для церемонии скромный белый брючный костюм и черные туфли на высоком каблуке. Прилучный был в черном строгом костюме.

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В соцсетях похвалили пару за скромный выбор.