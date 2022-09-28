Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
35 минут назад

В соцсетях оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа

Диана Товсепова

Актер Павел Прилучный официально женился на коллеге по сериалу "В клетке" еще в мае 2022 года. Пышная свадьба в Москве произошла только в августе. Тогда было "платье принцессы", море цветов, роскошное застолье и именитые гости.

В соцсетях оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа
Фото: СоцсетиСоцсети

Однако сейчас в Сети обсуждают фото молодожен с росписи в ЗАГСе. Красавица Зепюр Брутян выбрала для церемонии скромный белый брючный костюм и черные туфли на высоком каблуке. Прилучный был в черном строгом костюме.

Соцсети

В соцсетях похвалили пару за скромный выбор.

Ранее мы писали о том, что Павел рассказывал о развитии романа с Зепюр.

Звёзды,Павел Прилучный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители