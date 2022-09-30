Daily Mail: Принца Гарри шантажировала будущая жена

В СМИ всплыли новые подробности взаимоотношений между Меган Маркл и принцем Гарри. Королевский обозреватель Валентайн Лоу раскрыл неожиданные факты о герцогине Сассекской.

Меган и Гарри начали встречаться в 2016 году. И тогда будущая герцогиня прибегла к шантажу: она якобы потребовала от принца официально заявить об их отношениях. В противном случае актриса обещала покинуть его. В панике Гарри позвонил секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца. И тот опубликовал заявление.

Валентайн Лоу подтвердил давно ходившие слухи об унижениях сотрудников дворца со стороны Меган. Герцогиня Сассекская обвиняла их в халатном исполнении обязанностей.

Вскрылся и тот факт, что Маркл была бы не против получать деньги за совместные выходы в свет с принцем.

“Не могу поверить, что мне за это не платят”, — сказала она однажды, находясь на Фиджи.

Автор статьи в Daily Mail отметил, что люди, которые сталкивались с Меган в тот период, могли описать ее двумя словами – “нарциссический социопат”.