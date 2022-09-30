Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
57 минут назад

Daily Mail: Меган Маркл шантажировала принца Гарри в начале романа

Мира Маркина

В СМИ всплыли новые подробности взаимоотношений между Меган Маркл и принцем Гарри. Королевский обозреватель Валентайн Лоу раскрыл неожиданные факты о герцогине Сассекской.

Daily Mail: Принца Гарри шантажировала будущая жена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Меган и Гарри начали встречаться в 2016 году. И тогда будущая герцогиня прибегла к шантажу: она якобы потребовала от принца официально заявить об их отношениях. В противном случае актриса обещала покинуть его. В панике Гарри позвонил секретарю по связям с общественностью Кенсингтонского дворца. И тот опубликовал заявление.

Валентайн Лоу подтвердил давно ходившие слухи об унижениях сотрудников дворца со стороны Меган. Герцогиня Сассекская обвиняла их в халатном исполнении обязанностей.

Вскрылся и тот факт, что Маркл была бы не против получать деньги за совместные выходы в свет с принцем.

“Не могу поверить, что мне за это не платят”, — сказала она однажды, находясь на Фиджи.

Автор статьи в Daily Mail отметил, что люди, которые сталкивались с Меган в тот период, могли описать ее двумя словами – “нарциссический социопат”.

Ранее мы рассказывали о том, почему пост Маркл о Елизавете раскритиковал в пух и прах.

Звёзды,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители