Светлана Бондарчук удивила фанатов параметрами своего тела

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук ведет личный блог в одной из популярных социальных сетей. Кроме публикаций о своей личной и профессиональной жизни экс-супруга Федора Бондарчука использует страничку для ответов на вопросы своих фанатов. Недавно звезду спросили о ее антропометрических данных.

Бондарчук с юмором ответила на вопрос, который ей часто задают:

“Рост — 177, вес — 60, грудь — 2 размера, нога — 39,5, талия — 70. Что еще? Вы шьете мне платье?”

Ответ Светланы удивил многих. Бондарчук поддерживает себя в отличной форме несмотря на возраст (53 года) и любовь к вкусной еде и фастфуду. Возможно, секрет Светланы кроется в ее увлечении йогой и пилатесом.