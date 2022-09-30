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1 час назад

Светлана Бондарчук удивила фанатов параметрами своего тела

Мира Маркина

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук ведет личный блог в одной из популярных социальных сетей. Кроме публикаций о своей личной и профессиональной жизни экс-супруга Федора Бондарчука использует страничку для ответов на вопросы своих фанатов. Недавно звезду спросили о ее антропометрических данных.

Бондарчук с юмором ответила на вопрос, который ей часто задают:

“Рост — 177, вес — 60, грудь — 2 размера, нога — 39,5, талия — 70. Что еще? Вы шьете мне платье?”

Ответ Светланы удивил многих. Бондарчук поддерживает себя в отличной форме несмотря на возраст (53 года) и любовь к вкусной еде и фастфуду. Возможно, секрет Светланы кроется в ее увлечении йогой и пилатесом.

Ранее “Рамблер” писал, почему Бондарчук считает свою интимную жизнь идеальной.

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