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1 час назад

Анна Заворотнюк дала надежду на фоне слухов о здоровье ее матери

Мира Маркина

Модель и блогер Анна Заворотнюк активно ведет страницы в социальных сетях. Регулярно девушка получает вопросы о здоровье своей звездной мамы. Недавно в СМИ вновь заговорили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк. Тогда Анна нашла в себе силы рассказать о самочувствии мамы в своем микроблоге.

Дочь Заворотнюк дала надежду на фоне слухов о здоровье матери
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Держится… Болезнь очень тяжелая”, – лаконично ответила наследница артистки.

Весной 2019 года врачи озвучили актрисе Анастасии Заворотнюк страшный диагноз: глиобластома. С этим видом рака несколько лет боролась певица Жанна Фриске. Сейчас о состоянии Анастасии достоверно ничего не известно. Существует предположение, что актриса попросила родственников не разрушать тайну ее личной жизни и не переходить границы, раскрывая подробности о борьбе Заворотнюк с болезнью.

Ранее мы рассказывали, от какой роковой ошибки предостерег Анну Заворотнюк врач.

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