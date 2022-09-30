Дочь Заворотнюк дала надежду на фоне слухов о здоровье матери

Модель и блогер Анна Заворотнюк активно ведет страницы в социальных сетях. Регулярно девушка получает вопросы о здоровье своей звездной мамы. Недавно в СМИ вновь заговорили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк . Тогда Анна нашла в себе силы рассказать о самочувствии мамы в своем микроблоге.

Весной 2019 года врачи озвучили актрисе Анастасии Заворотнюк страшный диагноз: глиобластома. С этим видом рака несколько лет боролась певица Жанна Фриске. Сейчас о состоянии Анастасии достоверно ничего не известно. Существует предположение, что актриса попросила родственников не разрушать тайну ее личной жизни и не переходить границы, раскрывая подробности о борьбе Заворотнюк с болезнью.