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3 часа назад

Появились подробности о похоронах Бориса Моисеева

Катерина Саломе

Сегодня, 2 октября, состоится прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Певца похоронят на 21 участке Троекуровского кладбища. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник, слова которого приводит РИА Новости.

Появились подробности о похоронах Бориса Моисеева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня», — заявил собеседник агентства.

Напомним, исполнитель скончался 27 сентября. Причиной этому послужил инсульт. Борису Моисееву было 68 лет.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда Моисеев впервые пережил инсульт.

Звёзды,Борис Моисеев,
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