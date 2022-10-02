Появились подробности о похоронах Бориса Моисеева

Сегодня, 2 октября, состоится прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Певца похоронят на 21 участке Троекуровского кладбища. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник, слова которого приводит РИА Новости.

«Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня», — заявил собеседник агентства.

Напомним, исполнитель скончался 27 сентября. Причиной этому послужил инсульт. Борису Моисееву было 68 лет.